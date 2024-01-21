Президент Абхазии поручил прокуратуре разобраться в причинах пожара в галерее

Президент Абхазии поручил разобраться в причинах пожара в галерее

Фото: Министерство культуры Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил генпрокуратуре республики установить причины пожара в Национальной картинной галерее, в результате которого сгорели 4 тыс. картин. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

«На месте пожара уже побывал президент Абхазии Аслан Бжания. Президент поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в произошедшем», — сказала она.

Она также отметила, что причины возгорания уточняются. По словам пресс-секретаря, «почти весь фонд Национальной картинной галереи сгорел, ничего не осталось». Уничтожены оказались «картины ведущих абхазских мастеров», в том числе 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. «Это невосполнимая утрата, нанесен непоправимый ущерб», — заключила Квициния.

По данным Минкультуры Абхазии, в галерее находились более 4 тыс. картин. Директор галереи Сурам Сакания заявил, что сгорели все картины.

«Я хожу и плачу. Это ужасно. По словам пожарных, пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас», — сказал он (цитата по «Апсныпресс»).

Здание начало гореть 21 января около 03:30 по местному времени (02:30 мск). К 7:00 пожарные локализовали возгорание, не дав ему распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

МВД Абхазии начало «сбор первичного материала» и назначило пожарно-техническую экспертизу. В качестве одной из версий полиция рассматривает поджог.