 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Президент Абхазии поручил разобраться в причинах пожара в галерее

Президент Абхазии поручил прокуратуре разобраться в причинах пожара в галерее
Фото: Министерство культуры Абхазии
Фото: Министерство культуры Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил генпрокуратуре республики установить причины пожара в Национальной картинной галерее, в результате которого сгорели 4 тыс. картин. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

«На месте пожара уже побывал президент Абхазии Аслан Бжания. Президент поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в произошедшем», — сказала она.

Она также отметила, что причины возгорания уточняются. По словам пресс-секретаря, «почти весь фонд Национальной картинной галереи сгорел, ничего не осталось». Уничтожены оказались «картины ведущих абхазских мастеров», в том числе 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. «Это невосполнимая утрата, нанесен непоправимый ущерб», — заключила Квициния.

По данным Минкультуры Абхазии, в галерее находились более 4 тыс. картин. Директор галереи Сурам Сакания заявил, что сгорели все картины.

«Я хожу и плачу. Это ужасно. По словам пожарных, пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас», — сказал он (цитата по «Апсныпресс»).

В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее
Общество
Фото:МЧС Абхазии

Здание начало гореть 21 января около 03:30 по местному времени (02:30 мск). К 7:00 пожарные локализовали возгорание, не дав ему распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

МВД Абхазии начало «сбор первичного материала» и назначило пожарно-техническую экспертизу. В качестве одной из версий полиция рассматривает поджог.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Абхазия Пожар галерея картины новости
Материалы по теме
В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее
Общество
В Абхазии ввели ограничения на поставку электроэнергии на двое суток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
МИД назвал обстрел Донецка «варварским террористическим актом» Политика, 15:49
Гладков сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам Политика, 15:40
Президент Абхазии поручил разобраться в причинах пожара в галерее Общество, 15:30
Рублев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 15:30
В ВСУ подтвердили потерю контроля над Крахмальным Политика, 15:26
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 15:22
В Кропивницком прогремели взрывы Общество, 15:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский назвал последствия усталости Украины от конфликта Политика, 15:07
Хоккеист «Салавата Юлаева» первым сыграл тысячу матчей в КХЛ Спорт, 15:03
Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом Политика, 14:51
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 14:47
Telegraph сообщил о строительстве Украиной собственной «линии Суровикина» Политика, 14:45
Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25 Политика, 14:39
На Украине нашли угрожавших журналисту, писавшему о коррупции в армии Политика, 14:36