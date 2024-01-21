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Палестино-израильский конфликт ,  
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С начала операции в Газе погибли 195 израильских военных

ЦАХАЛ: за время операции в секторе Газа погибли 195 военнослужащих Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Число погибших военных Армии обороны Израиля в ходе операции в Газе увеличилось до 195, сообщила армейская пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter).

Последним на сегодняшний день погибшим числится 23-летний сержант Уриэль Авиад Зильберман из 7421-го батальона бригады «Кирьяти», который погиб на юге сектора Газа. Общие же потери ЦАХАЛ с момента обострения палестино-израильского конфликта превысили 530 человек. Потери палестинского движения американские спецслужбы оценивали в 9 тыс. убитыми и от 10,5 тыс. до 11,7 тыс. ранеными, сообщала американская газета The Wall Street Journal.

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15 января израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что на севере сектора Газа завершилась интенсивная фаза боев, вскоре это произойдет и на юге эксклава, в окрестностях города Хан-Юнис.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в южную часть Израиля 7 октября 2023 года. Тогда были убиты мирные жители и захвачены заложники. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», которая впоследствии была расширена до наземного наступления в Газе.

Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа
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