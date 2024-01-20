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Палестино-израильский конфликт ,  
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США заявили, что не видят признаков умышленных преступлений ЦАХАЛ в Газе

Белый дом: указаний на то, что преступления ЦАХАЛ в Газе были умышленными, нет
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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США собирают информацию после обращения Мексики и Чили в Международный уголовный суд по поводу преступлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, однако пока нет указаний, что правонарушения были совершены преднамеренно. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает Reuters.

«У нас нет никаких указаний на то, что это было преднамеренное... стремление ЦАХАЛ совершить военные преступления», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что США «серьезно обеспокоены» сообщениями об убийстве 17-летнего подростка на Западном берегу реки Иордан и намерены поддерживать связь с коллегами в регионе для сбора информации.

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Фото:Tyrone Siu / Reuters

10 января AP опубликовало видео с камеры наблюдения из деревни Бейт-Рима на Западном берегу, на котором израильские военные расстреливают 17-летнего подростка. По информации агентства, ЦАХАЛ открыл огонь по трем людям, которые не представляли угрозы.

Спустя несколько дней, 18 января, Мексика и Чили обратились в МУС с целью добиться проведения «проверки в отношении вероятно совершающихся в секторе Газа преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда». Мексиканский МИД сообщил, что действия стран связаны с «эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

Теги
ЦАХАЛ сектор Газа Белый дом США Израиль Джон Кирби
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