Лондон потратит $500 млн на модернизацию комплексов для борьбы с дронами
Лондон потратит $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper для борьбы с дронами в Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании.
Агентство пишет, что комплексы Sea Viper оснастят ракетами с новыми боеголовками и программным обеспечением, которое позволит отражать угрозы баллистических ракет. Контракт на модернизацию ведомство заключило с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.
Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС. В ответ США объявили о начале международной операции «Страж процветания» по защите коммерческих судов, в нее также входит Великобритания.
10 января Лондон заявил о крупнейшей атаке хуситов в Красном море. Ее отразили корабли Великобритании и США. По данным американских военных, были сбиты 18 дронов, две противокорабельные ракеты и одна баллистическая противокорабельная ракета. В отражении атаки участвовали британский HMS Diamond и четыре американских авианосца.
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