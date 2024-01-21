Британия потратит $500 млн на улучшении комплексов для борьбы с хуситами

Лондон потратит $500 млн на модернизацию комплексов для борьбы с дронами

Лондон потратит $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper для борьбы с дронами в Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Агентство пишет, что комплексы Sea Viper оснастят ракетами с новыми боеголовками и программным обеспечением, которое позволит отражать угрозы баллистических ракет. Контракт на модернизацию ведомство заключило с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС. В ответ США объявили о начале международной операции «Страж процветания» по защите коммерческих судов, в нее также входит Великобритания.

10 января Лондон заявил о крупнейшей атаке хуситов в Красном море. Ее отразили корабли Великобритании и США. По данным американских военных, были сбиты 18 дронов, две противокорабельные ракеты и одна баллистическая противокорабельная ракета. В отражении атаки участвовали британский HMS Diamond и четыре американских авианосца.