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Военная операция на Украине ,  
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На украинца завели дело за контрабанду деталей оружия на Украину

ФСБ: украинец стал фигурантом дела о контрабанде деталей для оружия на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданин Украины стал фигурантом дела о создании контрабандного канала поставки оружия на Украину, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области.

Ранее, 19 января, служба отчиталась о пресечении канала нелегальных поставок комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика».

Против мужчины завели дело о контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания вооружения (ч. 1 ст. 226.1 УК). По статье грозит до семи дет лишения свободы.

ФСБ раскрыла группу, вывозившую из России запчасти для авиации ВСУ
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В начале сентября 2023 года ФСБ раскрыла организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для нужд ВСУ. В нее входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.

Сотрудники ФСБ изъяли порядка 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс. Дело завели по ч. 3. ст. 226.1 УК России (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой, до 12 лет заключения).

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