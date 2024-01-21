ФСБ: украинец стал фигурантом дела о контрабанде деталей для оружия на Украину

На украинца завели дело за контрабанду деталей оружия на Украину

Гражданин Украины стал фигурантом дела о создании контрабандного канала поставки оружия на Украину, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области.

Ранее, 19 января, служба отчиталась о пресечении канала нелегальных поставок комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика».

Против мужчины завели дело о контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания вооружения (ч. 1 ст. 226.1 УК). По статье грозит до семи дет лишения свободы.

В начале сентября 2023 года ФСБ раскрыла организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для нужд ВСУ. В нее входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.

Сотрудники ФСБ изъяли порядка 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс. Дело завели по ч. 3. ст. 226.1 УК России (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой, до 12 лет заключения).