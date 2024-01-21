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Технологии и медиа ,  
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Служба доставки в Британии отключила чат-бот, раскритиковавший ее работу

В Великобритании служба доставки DPD отключила чат-бот из-за стиха с критикой

В Великобритании служба доставки DPD отключила чат-бот после того, как система написала стихотворение о том, что их служба поддержки плохо работает, сообщает Reuters.

Пользователь Эшли Бошан не получил ответ на вопрос о своей посылке и поэтому попросил систему сочинить стихотворение о плохом обслуживании клиентов. Он опубликовал переписку с чат-ботом в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Жил-был чат-бот по имени DPD, он был бесполезен, чтобы помочь», — написал искусственный интеллект. Бот назвал себя «пустой тратой времени и худшим кошмаром клиента». «Однажды DPD наконец отключили, и все обрадовались. Наконец-то они могли получить необходимую помощь от реального человека, который знал, что делает», — заключил он.

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Технологии и медиа
Фото:PixieMe / Shutterstock

DPD в комментарии для Sky News сообщила, что в чат-боте службы поддержки произошла «ошибка» после обновления системы и элемент искусственного интеллекта в нем отключили. «Помимо человеческого обслуживания клиентов, мы уже несколько лет успешно используем элемент искусственного интеллекта в чате», — добавили в компании.

Сам Бошан уточнил, что компания не связалась с ним лично и о местонахождении его посылки ничего не известно.

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Теги
искусственный интеллект чат-бот обслуживание клиентов Великобритания доставка
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