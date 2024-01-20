 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции

На пропалестинской акции в Италии произошли столкновения с полицией
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции
Video

На пропалестинской акции в итальянском городе Виченца произошли столкновения, четверо полицейских пострадали, сообщает La Repubblica.

Митингующие кидали дымовые шашки и пытались прорвать полицейский кордон, чтобы заблокировать израильский павильон, где в это время проходила ярмарка. Сотрудники правоохранительных органов использовали против протестующих водометы.

В акции приняло участие около 500 человек. Полицейские призвали демонстрантов остановиться тех, кто уклонился от установленного маршрута, поскольку акция была согласованной с итальянскими властями. После этого сотрудники правоохранительных органов использовали водометы, протестующие в ответ начали бросать петарды и дымовые шашки. Один из полицейских пострадал после того, как в него попала «большая петарда», уточняет газета.

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста после ударов по Йемену
Политика

Демонстрации в поддержку Палестины проходят и в других западных странах — США, Великобритании, Франции. Многие из них собирают тысячи человек. 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Италия Палестина митинг полицейские
Материалы по теме
Пропалестинские активисты составили заговор против Лондонской биржи
Общество
Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинского протеста
Политика
Десятки тысяч человек вышли в Стамбуле на марш в поддержку Палестины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 23:00
Школу в Нижнем Тагиле проверят из-за хлеба со стеклом Общество, 22:54
Над Орловской областью уничтожили дрон Политика, 22:53
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity Технологии и медиа, 22:42
В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции Политика, 22:27
В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ Политика, 22:03
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 21:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Президент Швейцарии анонсировала на 2024 год конференцию по Украине Политика, 21:41
Семья из трех человек насмерть отравилась газом в Туле Общество, 21:34
«Монако» с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции Спорт, 21:28
Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке Спорт, 21:12
Правительство предложило расторгнуть соглашение с Британией о рыболовстве Политика, 21:07
Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка Общество, 20:41
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией Политика, 20:28