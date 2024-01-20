В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции
На пропалестинской акции в итальянском городе Виченца произошли столкновения, четверо полицейских пострадали, сообщает La Repubblica.
Митингующие кидали дымовые шашки и пытались прорвать полицейский кордон, чтобы заблокировать израильский павильон, где в это время проходила ярмарка. Сотрудники правоохранительных органов использовали против протестующих водометы.
В акции приняло участие около 500 человек. Полицейские призвали демонстрантов остановиться тех, кто уклонился от установленного маршрута, поскольку акция была согласованной с итальянскими властями. После этого сотрудники правоохранительных органов использовали водометы, протестующие в ответ начали бросать петарды и дымовые шашки. Один из полицейских пострадал после того, как в него попала «большая петарда», уточняет газета.
Демонстрации в поддержку Палестины проходят и в других западных странах — США, Великобритании, Франции. Многие из них собирают тысячи человек.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике