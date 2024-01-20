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Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину с целью забрать его ноутбук в Перми, сообщила пресс-служба СК.

«В Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. <...> Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следственного комитета.

28 декабря 2023 года двое студентов из Египта заметили в торговом центре мужчину с ноутбуком и другими гаджетами в рюкзаке. Они выследили его и напали, ударив бутылкой по голове несколько раз, после чего сняли с мужчины рюкзак и скрылись. Потерпевший, мужчина 1972 года рождения, обратился в полицию. Ущерб превысил 70 тыс. руб.

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Фото:Никита Попов / РБК

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что подозреваемые — два студента 2001 и 2002 годов рождения. Они прибыли в Россию для получения высшего образования. По данным правоохранительных органов, в момент нападения они были пьяными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением посторонних предметов в качестве оружия). Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до двух лет. Оба фигуранта находятся под стражей.

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин египтяне Пермский край
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