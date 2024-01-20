Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину с целью забрать его ноутбук в Перми, сообщила пресс-служба СК.

«В Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. <...> Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следственного комитета.

28 декабря 2023 года двое студентов из Египта заметили в торговом центре мужчину с ноутбуком и другими гаджетами в рюкзаке. Они выследили его и напали, ударив бутылкой по голове несколько раз, после чего сняли с мужчины рюкзак и скрылись. Потерпевший, мужчина 1972 года рождения, обратился в полицию. Ущерб превысил 70 тыс. руб.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что подозреваемые — два студента 2001 и 2002 годов рождения. Они прибыли в Россию для получения высшего образования. По данным правоохранительных органов, в момент нападения они были пьяными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением посторонних предметов в качестве оружия). Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до двух лет. Оба фигуранта находятся под стражей.