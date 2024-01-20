 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Абхазии ввели ограничения на поставку электроэнергии на двое суток

«Черноморэнерго»: в Абхазии ввели ограничения на поставку электроэнергии
Сухум, Абхазия
Сухум, Абхазия (Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости)

В Абхазии из-за дефицита электроэнергии ввели временные ограничения в подаче света. Об этом сообщила пресс-служба «Черноморэнерго» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В связи дефицитом электроэнергии на двое суток, с 0:00 часов 21.01.2024 года по 0:00 часов 23.01.2024 года вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии», — говорится в сообщении.

Электроэнергия будет отключаться на два часа ночью и днем на всей территории Абхазии.

На юге России начали ограничивать экспорт электроэнергии
Бизнес
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В сентябре 2023 года «Коммерсантъ» писал, что диспетчеры стали чаще ограничивать экспорт электроэнергии из России по южному направлению для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме. Дефицит энергии наблюдается из-за подключения новых потребителей, а также поставок на новые территории.

Как отметила газета, Россия имеет электросетевые связи с Грузией, Южной Осетией и Азербайджаном, потенциальный экспорт возможен с Ираном. Также с 5 ноября 2023 года Россия начала поставки в энергосистему Абхазии, сообщила пресс-служба «Черноморэнерго».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
дефицит электроэнергии Абхазия ограничения
Материалы по теме
Секретарь Совбеза назвал сроки запуска базы российского флота в Абхазии
Политика
На юге России начали ограничивать экспорт электроэнергии
Бизнес
Власти допустили отмену пошлин на топливо для Абхазии и Южной Осетии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море Бизнес, 16:50
Испанский клуб уволил тренера после сообщений об интересе к Абаскалю Спорт, 16:36
Иран вывел спутник «Сорайя» на околоземную орбиту Технологии и медиа, 16:28
Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии Политика, 16:19
В Абхазии ввели ограничения на поставку электроэнергии на двое суток Общество, 16:04
Сделай сам: как рынок DIY трансформировался за 2023 год РБК и Яндекс Реклама, 16:03
На главного тренера клуба КХЛ совершили нападение в Нижнекамске Спорт, 15:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бывший губернатор Ткачев построит в Сочи гольф-курорт Бизнес, 15:41
Лукашенко рассказал об упавшей на ступню 80-килограммовой колодке Политика, 15:35
Московское «Динамо» третьим в нынешнем сезоне вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 15:20
Военные России отразили 10 атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении Политика, 15:19
Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию Политика, 15:14
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса Общество, 14:45
В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов Общество, 14:29