В Абхазии ввели ограничения на поставку электроэнергии на двое суток
В Абхазии из-за дефицита электроэнергии ввели временные ограничения в подаче света. Об этом сообщила пресс-служба «Черноморэнерго» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«В связи дефицитом электроэнергии на двое суток, с 0:00 часов 21.01.2024 года по 0:00 часов 23.01.2024 года вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии», — говорится в сообщении.
Электроэнергия будет отключаться на два часа ночью и днем на всей территории Абхазии.
В сентябре 2023 года «Коммерсантъ» писал, что диспетчеры стали чаще ограничивать экспорт электроэнергии из России по южному направлению для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме. Дефицит энергии наблюдается из-за подключения новых потребителей, а также поставок на новые территории.
Как отметила газета, Россия имеет электросетевые связи с Грузией, Южной Осетией и Азербайджаном, потенциальный экспорт возможен с Ираном. Также с 5 ноября 2023 года Россия начала поставки в энергосистему Абхазии, сообщила пресс-служба «Черноморэнерго».
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