NDTV: около 600 солдат армии Мьянмы бежали в Индию

Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию

Фото: Santosh Krl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Около 600 солдат армии Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

«Они укрылись в округе Лавнгтлай провинции Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками «Армии спасения рохинджа Аракана» (АА) — этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы», — передает NDTV.

Власти Мизорама обратились к центральному правительству и министру внутренних дел Амиту Шаху. Главный министр Мизорама Лалдухома и Амит Шах провели переговоры на пленарном заседании Северо-восточного совета в Шиллонге.

Выступая перед журналистами после заседания, Лалдухома сказал, что Мизорам помогает бежавшим из Мьянмы из гуманитарных соображений.

«Около 450 военнослужащих были отправлены обратно», — сказал он.

В Мьянме с 27 октября 2023 года возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками.

В 2017 году из-за нападений повстанцев из «Армии спасения рохинджа Аракана» на полицейские пункты были убиты 10 тыс. человек из числа рохинджа, включая детей и младенцев, а 300 деревень были сожжены дотла.