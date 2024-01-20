 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию

NDTV: около 600 солдат армии Мьянмы бежали в Индию
Фото: Santosh Krl / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Santosh Krl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Около 600 солдат армии Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

«Они укрылись в округе Лавнгтлай провинции Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками «Армии спасения рохинджа Аракана» (АА) — этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы», — передает NDTV.

Власти Мизорама обратились к центральному правительству и министру внутренних дел Амиту Шаху. Главный министр Мизорама Лалдухома и Амит Шах провели переговоры на пленарном заседании Северо-восточного совета в Шиллонге.

Выступая перед журналистами после заседания, Лалдухома сказал, что Мизорам помогает бежавшим из Мьянмы из гуманитарных соображений.

«Около 450 военнослужащих были отправлены обратно», — сказал он.

Почему число беженцев в мире достигло рекордных показателей в 2023 году
Политика
Фото:Cheney Orr / Reuters

В Мьянме с 27 октября 2023 года возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В 2017 году из-за нападений повстанцев из «Армии спасения рохинджа Аракана» на полицейские пункты были убиты 10 тыс. человек из числа рохинджа, включая детей и младенцев, а 300 деревень были сожжены дотла.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Мьянма Индия солдаты беженцы
Материалы по теме
В Мьянме помиловали 2 тыс. осужденных за дискредитацию армии
Политика
В МИДе заявили, что вывезти двух обманутых россиян из Мьянмы будет тяжело
Политика
Почему число беженцев в мире достигло рекордных показателей в 2023 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Московское «Динамо» третьим в нынешнем сезоне вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 15:20
Военные России отразили 10 атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении Политика, 15:19
Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию Политика, 15:14
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса Общество, 14:45
В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов Общество, 14:29
Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота подтвердили его смерть Общество, 14:17
Клопп предложил больному раком Эрикссону на день возглавить «Ливерпуль» Спорт, 14:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В резиденции премьер-министра Греции произошел пожар Общество, 13:43
Первая ракетка мира сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open Спорт, 13:37
Киев сообщил о сложной ситуации на фронте Политика, 13:30
Литва предложила вложить деньги вместо носка в танк Политика, 13:23
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open Спорт, 13:21
Захарова заявила о смене на Западе лозунга о России Политика, 13:15
Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open Спорт, 13:04