Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию
Около 600 солдат армии Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.
«Они укрылись в округе Лавнгтлай провинции Мизорам после того, как их лагеря были захвачены боевиками «Армии спасения рохинджа Аракана» (АА) — этнической вооруженной группировки в штате Ракхайн на западе Мьянмы», — передает NDTV.
Власти Мизорама обратились к центральному правительству и министру внутренних дел Амиту Шаху. Главный министр Мизорама Лалдухома и Амит Шах провели переговоры на пленарном заседании Северо-восточного совета в Шиллонге.
Выступая перед журналистами после заседания, Лалдухома сказал, что Мизорам помогает бежавшим из Мьянмы из гуманитарных соображений.
«Около 450 военнослужащих были отправлены обратно», — сказал он.
В Мьянме с 27 октября 2023 года возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками.
В 2017 году из-за нападений повстанцев из «Армии спасения рохинджа Аракана» на полицейские пункты были убиты 10 тыс. человек из числа рохинджа, включая детей и младенцев, а 300 деревень были сожжены дотла.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике