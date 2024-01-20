Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной Дня освобождения города

Великий Новгород (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства», — говорится в телеграмме.

Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Ленинградского фронта.