Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной Дня освобождения города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства», — говорится в телеграмме.
Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Ленинградского фронта.
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