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В Красноярске на рабочего упал строительный кран

Прокуратура Красноярского края: на рабочего упал строительный кран

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске в Советском районе рядом с ТЭЦ-3 на рабочего упал кран, мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«При проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился 58-летний крановщик. Мужчина с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку соблюдения трудового законодательства на строительной площадке.

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Фото:СУ СК по Новосибирской области

В июне 2023 года в Новосибирске строительный кран c крановщицей внутри упал на припаркованные автомобили. 57-летняя женщина погибла, 8 автомобилей были повреждены.

В пресс-службе застройщика сказали, что кран упал при проведении погрузочно-разгрузочных работ, погибшая крановщица работала в подрядной организации.

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Теги
Красноярск рабочий кран пострадавший
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