В Новосибирске строительный кран c крановщицей внутри упал на припаркованные автомобили

В Новосибирске женщина погибла после падения строительного крана

Фото: СУ СК по Новосибирской области

В Новосибирске крановщица погибла при падении башенного крана, сообщило управление Следственного комитета по Новосибирской области.

Кран упал на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе. Крановщица скончалась на месте из-за полученных травм. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).

НГС пишет, что кран упал на стройке в жилом комплексе «Европейский берег». Местный житель Евгений Лаврентьев рассказал изданию, что кран рухнул на припаркованные автомобили, пассажиров в них не было. «Мой автомобиль и соседей восстановлению не подлежат. <...> Рыночная стоимость моего автомобиля — 4 млн руб.», — сказал он.

В управлении МВД по области уточнили, что повреждены восемь автомобилей. Погибла 57-летняя крановщица.

В пресс-службе застройщика — компании «Брусника» — сказали НГС, что падение крана произошло при проведении погрузочно-разгрузочных работ, погибшая крановщица работала в подрядной организации. Компания начала проверку.