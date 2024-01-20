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Военная операция на Украине ,  
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На Брянской областью сбили украинский дрон

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области около 6:30 утра дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

О пресечении атаки ВСУ также сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне, 19 января, после атаки дрона на нефтебазе в Брянской области начался пожар. По словам Александра Богомаза, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении аппарат успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.


 

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Минобороны беспилотники Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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