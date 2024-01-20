На Брянской областью сбили украинский дрон
В Брянской области около 6:30 утра дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
О пресечении атаки ВСУ также сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Накануне, 19 января, после атаки дрона на нефтебазе в Брянской области начался пожар. По словам Александра Богомаза, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении аппарат успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.
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