На Брянской областью сбили украинский дрон

В Брянской области около 6:30 утра дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

О пресечении атаки ВСУ также сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Накануне, 19 января, после атаки дрона на нефтебазе в Брянской области начался пожар. По словам Александра Богомаза, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении аппарат успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.