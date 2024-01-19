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В Варне восстановили памятник российскому графу Николаю Игнатьеву

Бюст графу Николаю Игнатьеву восстановили в Варне после атаки вандалов
Бюст Николая Игнатьева в Варне
Бюст Николая Игнатьева в Варне (Фото: Wikimedia Commons)

В Варне восстановили бюст памятника российскому графу, дипломату Николаю Игнатьеву, сообщает болгарский портал TheSite24.

Памятник остался на своем месте в городском саду рядом с Драматическим театром Стояна Бачварова в центре города. Восстановлением бюста занимался скульптор Венцислав Марков. Он потратил десять дней на то, чтобы привести памятник в порядок и укрепить металлическую конструкцию в его основании.

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10 января портал со ссылкой на полицию сообщил, что вандалы демонтировали памятник. Бронзовую фигуру Игнатьева положили на землю перед постаментом. После этого власти Варны пообещали отреставрировать памятник и вернуть его на место, а преступников — найти и привлечь к ответственности.

Российское посольство в Болгарии осудило действия вандалов, расценив случившееся как «недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей».

Памятник графу Николаю Игнатьеву открыли в 1906 году. Бюст установили в честь участия дипломата в подписании Сан-Стефанского договора в 1878 году по итогам Русско-турецкой войны, когда Болгария получила свободу от Османской империи. Имя Игнатьева — графа Игнатиева, как это пишется по-болгарски — носят населенные пункты, улицы и площади страны.

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