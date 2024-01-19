«Авито» удалила объявления о продаже билетов на Олимпиаду во Франции

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Платформа «Авито» заблокировала объявления о перепродаже билетов на Олимпиаду во Франции. Об этом РБК сообщили в компании.

«Перепродажа билетов на зарубежные спортивные мероприятия не запрещена российским законодательством. Мы проанализировали объявления и условия продажи билетов на Олимпиаду во Франции и приняли решение заблокировать данную категорию билетов в интересах безопасности пользователей платформы, даже если есть минимальный риск для них. На платформе было размещено всего два таких объявления, они заблокированы», — заявили РБК в «Авито».

Российские болельщики начали искать возможность поехать на Олимпийские игры. Запросы на организацию поездок в январе уже фиксируют опрошенные РБК туроператоры, билетные и консьерж-сервисы.

Билеты предлагали в том числе посредники на платформе «Авито». Один из таких продавцов в разговоре с представившимся потребителем корреспондентом РБК уточнил, что билеты на мероприятия будут в приложении, а имя можно будет поменять.

Официальное открытие XXXIII летних Олимпийских игр в Париже запланировано на 26 июля 2024 года. Продажу билетов на соревнования организационный комитет Олимпиады начал в феврале 2023 года. Основная часть билетов была распродана к маю 2023-го, но дополнительные билеты появляются в продаже.