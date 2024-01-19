 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры с места аварии в Татарстане, где столкнулись 20 машин

Появились кадры с места аварии в Татарстане, где столкнулись 20 машин

Кадры с места аварии в Татарстане, где столкнулись 20 машин
Video

На трассе М-7 столкнулись 20 машин. В ГИБДД сообщили, что произошли семь аварий на 588-м км трассы Москва — Уфа М-7 «Волга». В результате аварий один человек пострадал.

На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 20 машин
Общество

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
Татарстан ДТП машины
Материалы по теме
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 из-за метели
Общество
На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 20 машин
Общество
Как выглядит заваленная снегом трасса в Татарстане. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву Политика, 17:56
Фигуристка Петросян выиграла квалификацию на чемпионате России по прыжкам Спорт, 17:55
Майнеры назвали себестоимость добычи биткоина в России после халвинга Крипто, 17:52
Основатель группы «Пасош» обжаловал решение суда о выдворении из России Общество, 17:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 17:40
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 17:37
Что известно об испытанном КНДР подводном ядерном оружии Политика, 17:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Спортдиректор «Спартака» заявил о необходимости сократить состав команды Спорт, 17:32
Погранслужба Украины отказала в выезде 50 тыс. граждан в 2023 году Политика, 17:27
Маткапитал-2024: как потратить ₽834 тыс. на улучшение жилищных условий Недвижимость, 17:21
Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО Общество, 17:18
В Перми из-за сильного снегопада закрылся аэропорт Большое Савино Общество, 17:14
«Дом.РФ» оценил подорожание ипотеки в январе 2024 года Недвижимость, 17:10
«Путь Левши» у России и ошибки «Слова пацана»: полное интервью Аузана Экономика, 17:07