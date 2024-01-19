Кадры с места аварии в Татарстане, где столкнулись 20 машин
На трассе М-7 столкнулись 20 машин. В ГИБДД сообщили, что произошли семь аварий на 588-м км трассы Москва — Уфа М-7 «Волга». В результате аварий один человек пострадал.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»
Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео
Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается