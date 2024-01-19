В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 из-за метели
Движение по трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана ограничили из-за непогоды, сообщает пресс-служба «Автодора».
«По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 «Восток» на территории республики для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее 19 января ввиду ухудшившихся погодных условий госавтоинспекция Татарстана решила временно ограничить движение грузовиков и автобусов по М-12 на участке 684–836 км (от Канаша до Шали). Канаш находится в Чувашии, Шали — в Татарстане.
ГУ МЧС по Татарстану предупредило, что 19 января в республике ожидаются метель с ухудшением видимости до 500 м и менее, а также сильный ветер с порывами до 25 м/с. Кроме того, будет мокрый снег, а на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.
Движение по платной трассе М-12, которая связала Москву и Казань, было открыто 21 декабря 2023 года. В церемонии принимал участие президент Владимир Путин. Он отметил, что объект реализовали с опережением графика за 3 года. По словам президента, трассу нужно продлить от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.
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