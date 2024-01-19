Глава Каменск-Шахтинска поскользнулся и сломал ногу у администрации
Председатель городской Думы — глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись возле здания администрации. Об этом сообщил ТАСС управляющий делами городской думы Алексей Шпильков.
«Это произошло на территории администрации города, он выходил из администрации, шел в сторону городской думы. У нас там все почищено и убрано, была замерзшая лужа, он неаккуратно наступил на эту лужу (...) и неудачно упал», — сказал Шпильков.
Собеседник агентства уточнил, что Ухин находится в отделении травматологии. Ему будут делать операцию.
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