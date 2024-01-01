Путин в Ново-Огарево вручил военным наградное оружие и значки со штандартом

Владимир Путин с участниками военной операции в Ново-Огарёво (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военных действий на Украине и вручил им наградное оружие и значки со штандартом главы государства. Кадры награждения опубликовала пресс-служба Кремля.

Личное табельное именное оружие и значки со штандартом получили 11 военнослужащих, в том числе женщина, которая служит медиком в танковом батальоне. Имена награжденных в Кремле не назвали.

«Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания всем вашим боевым товарищам на местах несения вашей службы. С Новым годом!» — обратился Путин к военнослужащим.

В начале встречи президент рассказал, что попросил Министерство обороны отправить в Ново-Огарево представителей разных видов Вооруженных сил России с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки», — сказал Путин.

Ранее президент посетил военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где встретился с ранеными военнослужащими. Он поздравил их с Новым годом и ответил на вопросы, в том числе о военной операции на Украине.