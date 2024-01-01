 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин в Ново-Огарево вручил военным наградное оружие и значки

Путин в Ново-Огарево вручил военным наградное оружие и значки со штандартом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин с участниками военной операции в Ново-Огарёво
Владимир Путин с участниками военной операции в Ново-Огарёво (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военных действий на Украине и вручил им наградное оружие и значки со штандартом главы государства. Кадры награждения опубликовала пресс-служба Кремля.

Личное табельное именное оружие и значки со штандартом получили 11 военнослужащих, в том числе женщина, которая служит медиком в танковом батальоне. Имена награжденных в Кремле не назвали.

«Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания всем вашим боевым товарищам на местах несения вашей службы. С Новым годом!» — обратился Путин к военнослужащим.

Путин — о ходе военной операции и «чуть-чуть поднявшейся» инфляции. Видео
Политика

В начале встречи президент рассказал, что попросил Министерство обороны отправить в Ново-Огарево представителей разных видов Вооруженных сил России с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки», — сказал Путин.

Ранее президент посетил военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где встретился с ранеными военнослужащими. Он поздравил их с Новым годом и ответил на вопросы, в том числе о военной операции на Украине.

Теги
Персоны
Владимир Путин Ново-Огарево награды военные
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин в Ново-Огарево встретился с участниками военной операции
Политика
Путин рассказал, чего не хватает «на передке»
Политика
Путин оценил ситуацию в зоне военных действий как удовлетворительную
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Путин в Ново-Огарево вручил военным наградное оружие и значки Политика, 20:29
В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек Общество, 20:26
Команда — рекордсмен «Формулы-1» переименована в «Стейк» Спорт, 20:16
«Фонтанка» сообщила о задержании около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь Общество, 19:38
Улицы ушли под воду, машины смыло. Видео землетрясения и цунами в Японии Общество, 19:20
«Столото» назвал победителя новогоднего розыгрыша ₽1 млрд Общество, 19:12
Опубликован проект нового регламента сдачи экзамена на водительские права Общество, 18:56
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Times узнала об идее Британии затянуть бои на Украине до 2025 года Политика, 18:21
На северо-западе Японии произошло еще несколько землетрясений Общество, 18:11
Четырехлетняя девочка стала 25-й жертвой обстрела Белгорода Политика, 18:05
Три кандидата подали документы для регистрации на президентских выборах Политика, 17:56
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками» Политика, 17:51
Снаряд попал в частный дом в белгородском поселке Красное Политика, 17:28
Вратарь сборной России рассказал, как полицейские в Баку «разводили» его Спорт, 17:20