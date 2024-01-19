Путин на Крещение окунулся в прорубь

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, традиционно он это делал по случаю Крещения», — сообщил он (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос, окунался ли президент в прорубь.

В прошлом году Путин также принимал участие в крещенских купаниях — тогда это произошло в Подмосковье.

А в 2022 году Путин не стал окунаться на фоне пандемии коронавируса. «В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», — говорил тогда Песков.