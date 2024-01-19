Как прошли крещенские купания в России. Фоторепортаж
Священнослужитель освящает воду для крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске
Измайловский кремль, Москва
Река Верхняя Подъемная в поселке Большая Мурта, Красноярский край
Набережная Спортивной гавани во Владивостоке
Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом
Родник Сурб Хач, Ростов-на-Дону
Река Великая у Мирожского монастыря в Пскове
Купель в Ставрополе
Поселок Ровное, Калининградская область
Купания на территории Военной академии связи имени С.М. Буденного, Ленинградская область
Традиционные крещенские купания в Астрахани
Купель на территории храма Святой Елисаветы в Красногорске, Московская область
Купания на Семеновском озере, Мурманск
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