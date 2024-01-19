В московском отеле нашли мертвым заслуженного артиста Михаила Шиленкова
В московской гостинице в возрасте 46 лет скончался заслуженный артист России фаготист Михаил Шиленков, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«В отеле «Лемар» в Расторгуевском переулке в центре Москвы в ванной комнате найден мертвым солист Большого симфонического оркестра Михаил Шиленков. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено», — сказал источник. О том, что в Москве нашли тело Шиленкова, также сообщает РЕН ТВ.
По его данным, Шиленков мог умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, однако точную причину установит экспертиза.
РБК направил запрос в пресс-службу Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, в отель «Лемар» и обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве.
Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 1995 году окончил Московское государственное училище духового искусства и стал солистом оркестра «Молодая Россия». С 1999 года — солист Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.
В 2001 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, а два года спустя занял позицию солиста Государственного академического Большого симфонического оркестра. Он также принимал участие в проектах Теодора Курентзиса, Александра Рудина и других музыкантов.
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