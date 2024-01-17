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Профессор МГЮА Юрий Веденеев умер на лекции в университете

Профессор МГЮА Юрий Веденеев умер во время лекции
Юрий Веденеев
Юрий Веденеев (Фото: msal.ru)

Профессор Юрий Веденеев умер во время лекции в университете МГЮА имени О.Е. Кутафина, сообщили РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.

Инцидент произошел около 12:30 16 января 2024 года. Сотрудники полиции не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. По предварительным данным, Веденеев скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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Профессору было 78 лет. В МГЮА он преподавал с 2005 года, также работал в РАНХиГС при президенте России и Институте экономики и предпринимательства.

Веденеев был доктором юридических наук и заслуженным юристом России. Пресс-служба университета уточнила, что профессор был крупнейшим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.

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смерть юрист профессор МГЮА
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