Профессор МГЮА Юрий Веденеев умер на лекции в университете
Профессор Юрий Веденеев умер во время лекции в университете МГЮА имени О.Е. Кутафина, сообщили РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.
Инцидент произошел около 12:30 16 января 2024 года. Сотрудники полиции не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. По предварительным данным, Веденеев скончался из-за острой сердечной недостаточности.
Профессору было 78 лет. В МГЮА он преподавал с 2005 года, также работал в РАНХиГС при президенте России и Институте экономики и предпринимательства.
Веденеев был доктором юридических наук и заслуженным юристом России. Пресс-служба университета уточнила, что профессор был крупнейшим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.
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