Кадры запуска космических туристов к МКС
К Международной космической станции (МКС) отправился корабль с космическими туристами. На борту четыре человека — бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), полковник Военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот Военно-воздушных сил Турции Альпер Гезеравджы (он станет первым астронавтом в истории Турции).
Корабль запустили со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января.
Члены экипажа будут проводить в космосе научные эксперименты, в том числе посвященные физиологии человека и технологическим достижениям промышленности, сообщили в SpaceX.
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