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Технологии и медиа ,  
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Кадры запуска космических туристов к МКС

Появились кадры запуска космических туристов к МКС на корабле SpaceX

Кадры запуска космических туристов к МКС
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К Международной космической станции (МКС) отправился корабль с космическими туристами. На борту четыре человека — бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), полковник Военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот Военно-воздушных сил Турции Альпер Гезеравджы (он станет первым астронавтом в истории Турции).

Корабль запустили со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января.

Члены экипажа будут проводить в космосе научные эксперименты, в том числе посвященные физиологии человека и технологическим достижениям промышленности, сообщили в SpaceX.

SpaceX запустила к МКС космический корабль с туристами
Технологии и медиа
Фото:SpaceX / Twitter

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SpaceX космос МКС космические туристы
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