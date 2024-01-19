Спикер парламента Грузии потребовал, чтобы Зеленский и Санду извинились
Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду за обвинения в пытках Михаила Саакашвили в тюрьме, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью «Первому каналу» Общественного вещателя Грузии.
«Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинил Грузию в пытках Саакашвили. Мы услышали, что президент Санду лгала, когда обвинила Грузию в пытках Саакашвили. Ожидаем, что эти люди принесут извинения», — сказал он.
18 января Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения опубликовал доклад, в котором говорилось о приемлемых условиях содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике «Вивамеди».
Также в отчете говорится, что экс-президента держат «в одиночестве в течение многих месяцев» и лишают прогулок на свежем воздухе. Кроме того, он находится под постоянным видеонаблюдением. Все эти факторы «создают угнетающую и унизительную ситуацию, которая не способствует улучшению состояния его здоровья».
4 июля МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского вызвал посла Грузии Георгия Закарашвили, которому выразил «решительный протест в связи с существенным ухудшением здоровья заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили». До этого Зеленский написал в телеграм-канале, что грузинского политика убивает Россия руками властей Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал такую позицию украинского руководства оскорбительной.
Также 4 июля с призывом отпустить Саакашвили на лечение за рубежом к властям Грузии обратилась президент Молдавии Майя Санду.
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