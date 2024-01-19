Спикер парламента Грузии потребовал, чтобы Зеленский и Санду извинились

Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото: Carl Court / Getty Images)

Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду за обвинения в пытках Михаила Саакашвили в тюрьме, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью «Первому каналу» Общественного вещателя Грузии.

«Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинил Грузию в пытках Саакашвили. Мы услышали, что президент Санду лгала, когда обвинила Грузию в пытках Саакашвили. Ожидаем, что эти люди принесут извинения», — сказал он.

18 января Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения опубликовал доклад, в котором говорилось о приемлемых условиях содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике «Вивамеди».

Также в отчете говорится, что экс-президента держат «в одиночестве в течение многих месяцев» и лишают прогулок на свежем воздухе. Кроме того, он находится под постоянным видеонаблюдением. Все эти факторы «создают угнетающую и унизительную ситуацию, которая не способствует улучшению состояния его здоровья».

4 июля МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского вызвал посла Грузии Георгия Закарашвили, которому выразил «решительный протест в связи с существенным ухудшением здоровья заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили». До этого Зеленский написал в телеграм-канале, что грузинского политика убивает Россия руками властей Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал такую позицию украинского руководства оскорбительной.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2012-м его партия не получила большинства в парламенте, а в октябре 2013-го Саакашвили улетел из Грузии, поскольку новые власти из коалиции «Грузинская мечта» начали возбуждать против него и его соратников уголовные дела. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику гражданство. Через два года его забрали, однако спустя еще два, когда на выборах победил Зеленский, — вернули. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где его задержали. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовку и был помещен в частную клинику.

Также 4 июля с призывом отпустить Саакашвили на лечение за рубежом к властям Грузии обратилась президент Молдавии Майя Санду.

