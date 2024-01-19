Клиенты «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Абоненты «Билайна» столкнулись со сбоями в работе оператора. По данным сервиса «Сбой.рф», за 19 января поступило более 3 тыс. жалоб на работу.

Большинство сообщений было из Нижегородской области (24%), Москвы (19%) и Самарской области (13%).

В комментариях пользователи писали, что у них «нет связи», «связь отвалилась» и прочее.

«В настоящий момент сеть работает штатно», — сообщили РБК в пресс-службе «Билайна».