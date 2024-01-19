Клиенты «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора
Абоненты «Билайна» столкнулись со сбоями в работе оператора. По данным сервиса «Сбой.рф», за 19 января поступило более 3 тыс. жалоб на работу.
Большинство сообщений было из Нижегородской области (24%), Москвы (19%) и Самарской области (13%).
В комментариях пользователи писали, что у них «нет связи», «связь отвалилась» и прочее.
«В настоящий момент сеть работает штатно», — сообщили РБК в пресс-службе «Билайна».
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