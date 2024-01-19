Власти сообщили о штатной работе завода после сообщений об атаке дрона

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пороховой завод в Тамбовской области работает в штатном режиме. Об этом РБК сообщил глава региона Максим Егоров.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются», — сообщил губернатор . Он также уточнил, что «ситуация находится под контролем».

РБК направил запрос в Тамбовский пороховой завод.

Ранее о том, что беспилотник ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске, сообщал телеграм-канал Mash. По его данным, дрон упал рядом с цехом и был обнаружен сотрудниками ночной смены.

На место происшествия вызвали саперов, а дрон увезли.