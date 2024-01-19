Власти сообщили о штатной работе завода после сообщений об атаке дрона
Тамбовский губернатор Егоров: пороховой завод работает в штатном режиме
Пороховой завод в Тамбовской области работает в штатном режиме. Об этом РБК сообщил глава региона Максим Егоров.
«Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются», — сообщил губернатор . Он также уточнил, что «ситуация находится под контролем».
РБК направил запрос в Тамбовский пороховой завод.
Ранее о том, что беспилотник ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске, сообщал телеграм-канал Mash. По его данным, дрон упал рядом с цехом и был обнаружен сотрудниками ночной смены.
На место происшествия вызвали саперов, а дрон увезли.
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