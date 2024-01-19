К горящей после удара нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд
Для помощи в тушении поезда на нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Московской железной дороги.
«В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в МЖД.
Резервуары Клинцовской нефтебазы в Брянской области загорелись после сброса боеприпаса с украинского беспилотника, предварительно никто не пострадал, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
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