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К горящей после удара нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд

Для помощи в тушении поезда на нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Московской железной дороги.

«В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в МЖД.

Резервуары Клинцовской нефтебазы в Брянской области загорелись после сброса боеприпаса с украинского беспилотника, предварительно никто не пострадал, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

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