В России завершили испытания учебного самолета Як-152
Новый легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, который используют для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-комических сил России, прошел испытания, сообщила «РИА Новости» пресс-служба разработчика-компании «Яковлев» (входит в ОАК).
«В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — рассказал представитель компании.
Он отметил, что на следующем этапе развития проекта планируется импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в «краткосрочном периоде».
Самолет Як-152 является составной частью учебно-тренировочного комплекса, обеспечивающего подготовку пилотов современных и перспективных самолетов. В комплекс также входят авиационные тренажеры, учебные компьютерные классы и средства объективного контроля.
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