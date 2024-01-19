 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России завершили испытания учебного самолета Як-152

Разработчик сообщил о завершении испытаний учебного самолета Як-152

Новый легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, который используют для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-комических сил России, прошел испытания, сообщила «РИА Новости» пресс-служба разработчика-компании «Яковлев» (входит в ОАК).

«В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — рассказал представитель компании.

Он отметил, что на следующем этапе развития проекта планируется импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в «краткосрочном периоде».

Самолет Як-152 является составной частью учебно-тренировочного комплекса, обеспечивающего подготовку пилотов современных и перспективных самолетов. В комплекс также входят авиационные тренажеры, учебные компьютерные классы и средства объективного контроля.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Как выросли цены на полеты в России. Инфографика
Теги
самолет испытания ВКС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
Летевший из Москвы в Кемерово самолет экстренно сел в Новосибирске Общество, 05:46
В России завершили испытания учебного самолета Як-152 Политика, 05:40
Женщины чаще не готовы делиться премией со второй половиной, чем мужчины Общество, 05:05
Пентагон сообщил о 140 ударах по базам США в Сирии и Ираке Политика, 04:54
Остина вызвали в конгресс для дачи показаний из-за тайной госпитализации Политика, 04:45
В Сирии десять человек погибли после авиаударов со стороны Иордании Политика, 04:43
SpaceX запустила к МКС космический корабль с туристами Технологии и медиа, 03:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россия выделит субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи Политика, 03:36
Хуситы атаковали американский танкер в Аравийском море Политика, 02:56
Экс-командир части получил условный срок по делу о взрыве боеприпасов Общество, 02:21
В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS Общество, 02:17
Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове Политика, 01:45
Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении Политика, 01:20
Конгресс США в очередной раз отсрочил шатдаун Политика, 01:13