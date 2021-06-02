МЖД сообщила о задержке поездов на Горьковском направлении

Фото: Максим Каширин / РЖД

На Горьковском направлении затруднено движение поездов в сторону Москвы из-за остановки пригородного поезда по техническим причинам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Поезд остановился на перегоне Нижегородская — Курский вокзал. К нему для оказания помощи направили вспомогательный локомотив.

По данным МЖД, движение на Горьковском направлении было затруднено с 7:45 мск.

Позже в пресс-службе железной дороги РБК сообщили, что движение поездов в сторону Москвы на перегоне Нижегородская — Курский вокзал восстановлено.