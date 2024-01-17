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Путин поручил улучшить использование ИИ для расследования преступлений

Путин поручил продумать более эффективные роли ИИ в расследованиях преступлений
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин рекомендовал изучить и улучшить использование искусственного интеллекта (ИИ) для расследований преступлений.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Путин рекомендовал Верховному суду, Генпрокуратуре, СК, МВД и Минюсту «проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию».

Подготовить предложения нужно к 1 июля.

Ответственными Путин назначил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, министра юстиции Константина Чуйченко и главу МВД Владимира Колокольцева.

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Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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