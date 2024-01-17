Путин поручил улучшить использование ИИ для расследования преступлений
Президент Владимир Путин рекомендовал изучить и улучшить использование искусственного интеллекта (ИИ) для расследований преступлений.
Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.
Путин рекомендовал Верховному суду, Генпрокуратуре, СК, МВД и Минюсту «проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию».
Подготовить предложения нужно к 1 июля.
Ответственными Путин назначил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, министра юстиции Константина Чуйченко и главу МВД Владимира Колокольцева.
В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества.
Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек