Путин поручил улучшить использование ИИ для расследования преступлений

Путин поручил продумать более эффективные роли ИИ в расследованиях преступлений

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин рекомендовал изучить и улучшить использование искусственного интеллекта (ИИ) для расследований преступлений.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Путин рекомендовал Верховному суду, Генпрокуратуре, СК, МВД и Минюсту «проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию».

Подготовить предложения нужно к 1 июля.

Ответственными Путин назначил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, министра юстиции Константина Чуйченко и главу МВД Владимира Колокольцева.

В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества.

Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.