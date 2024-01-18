Российские муфтии осудили пост главы узбекского землячества о «петухах»
Высказывания главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников военной операции не отражают позицию исламской общины и приходятся «далеко не по душе» солдатам, заявил «РИА Новости» муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов.
В соцсетях Баратова был пост про цены на яйца и говорилось о «петухах», которых надо вернуть с фронта. После глава землячества сообщил, что его «взломали», и удалил все оскорбительные публикации.
Глава СК Александр Бастрыкин по просьбе военкоров поручил завести уголовное дело. Баратову вменили статью о возбуждении ненависти или вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК) с наказанием до шести лет тюрьмы, 18 января его задержали.
«Слова главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, опубликованные в социальных сетях, не отражают точку зрения российской уммы», — сказал Аляутдинов.
Он подчеркнул, что если публикация сделана Баратовым, а не взломщиками, то это его личная, «весьма противоречивая и недопустимая» позиция.
Аляутдинов отметил, что в зоне спецоперации множество мусульман, в том числе узбеков: «Это простые солдаты, которым, думаю, далеко не по душе слова Баратова».
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал Баратова «чужим» для представителей исламской общины.
Президент Федеральной национально-культурной автономии «Узбеков России» Ибрагим Худайбердиев в видеообращении заявил, что организации, президентом которой называет себя Баратов, не существует. Он добавил, что «деструктивные» высказывания Баратова «идут вразрез с дружескими и союзническими отношениями России и Узбекистана».
В Узбекской национально-культурной автономии Москвы заявили, что Баратов «не имеет и никогда не имел никакого отношения» к столичной узбекской диаспоре.
Баратов рассказал РБК, что сам подаст заявление в полицию из-за оскорблений в свой адрес. Он подчеркнул, что «сатирическое фото куриц» не является оскорблением, а фронты «бывают разные, например, трудовые».
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