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Суд поддержал ФАС в деле о штрафе «Северстали» на ₽8,7 млрд

Суд поддержал ФАС в деле о штрафе «Северстали» на ₽8,7 млрд
«Северсталь» CHMF ₽1 551,2 -0,58% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы сохранил штраф для «Северстали» по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее компании назначили штраф в размере 8 725 448 647,5 руб.

«Северсталь» не согласилась с актами службы и попыталась обжаловать их в суде, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства», — говорится в публикации ФАС в телеграм-канале.

В «Северстали» сообщили ТАСС, что компания не согласна с решением суда и намерена оспаривать его в вышестоящей инстанции.

ФАС решила «не вколачивать еще один гвоздь» в металлургов
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В апреле 2021 года ФАС возбудила дела против трех металлургических гигантов — «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

Служба тогда заявила, что цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для его производства, при этом спрос на него существенно не увеличился.

В феврале 2022 года ФАС признала компании виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. «Северсталь» назвала решение ФАС несправедливым, противоречащим законодательству и принципам свободного рынка.

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В июне того же года служба пообещала «не вколачивать еще один гвоздь» в виде штрафов и учесть трудности, с которыми металлурги столкнулись из-за западных санкций.

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«Северсталь» ФАС штраф
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