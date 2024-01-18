Россельхознадзор: в Россию ввезли уже 1,2 млн куриных яиц из Турции

В Россию ввезли уже 1,2 млн куриных яиц из Турции

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В Россию ввезли уже 1,2 млн куриных яиц из Турции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«16 и 18 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезены очередные партии пищевого яйца из Турции в количестве 38,72 т (633,6 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.



С учетом этих партий общее количество куриных яиц, которые были ввезены в Россию из Турции, достигло 1,2 млн штук.

В ведомстве добавили, что для проведения необходимых анализов специалисты взяли пробы продукции.

Цены на яйца начали резко расти по всей России осенью 2023 года. К началу декабря увеличение стоимости достигло 15%, а по сравнению с декабрем 2022 года — 36,5%. 13 декабря Росстат сообщил, что цены начали подниматься быстрее и выросли еще на 4,5%.

14 декабря во время прямой линии президент Владимир Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства и извинился перед россиянами. На следующий день ФАС открыла дело против нескольких производителей в связи с подорожанием продукта.

Правительство приняло ряд решений для роста производства яиц внутри страны, а также до июля 2024 года отменило пошлину на ввоз куриных яиц из-за границы.