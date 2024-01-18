У жителей подмосковной Черной Грязи нашли плантацию конопли
Полицейские задержали в подмосковной деревне Черная Грязь двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и изъяли более 21 кг конопли, сообщила пресс-служба МВД.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения», — говорится в сообщении.
При обследовании ангара на участке оперативники нашли «следы плантации», уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. В хозпостройке, расположенной неподалеку, обнаружили металлические поддоны «с сухими листьями и стеблями, а также стеклянные банки с измельченной растительной массой».
Двое подозреваемых были задержаны на месте происшествия, следователи возбудили в их отношении уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Она предусматривает наказание от четырех лет лишения свободы до пожизненного.
9 января подмосковная полиция сообщила, что десять осужденных по статье о наркотиках лишились российского гражданства, которое получили ранее по решению ГУ МВД по Московской области.
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