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У жителей подмосковной Черной Грязи нашли плантацию конопли

У жителей подмосковной Черной Грязи нашли следы плантации и 21 кг марихуаны
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Полицейские задержали в подмосковной деревне Черная Грязь двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и изъяли более 21 кг конопли, сообщила пресс-служба МВД.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения», — говорится в сообщении.

При обследовании ангара на участке оперативники нашли «следы плантации», уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. В хозпостройке, расположенной неподалеку, обнаружили металлические поддоны «с сухими листьями и стеблями, а также стеклянные банки с измельченной растительной массой».

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Фото:Никита Попов / РБК

Двое подозреваемых были задержаны на месте происшествия, следователи возбудили в их отношении уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Она предусматривает наказание от четырех лет лишения свободы до пожизненного.

9 января подмосковная полиция сообщила, что десять осужденных по статье о наркотиках лишились российского гражданства, которое получили ранее по решению ГУ МВД по Московской области.

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Теги
Подмосковье марихуана конопля полиция
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