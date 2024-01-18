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Кадры пожара в Усачевских банях в Москве
Появились кадры пожара в Усачевских банях в Москве
В Москве в Усачевских банях произошел пожар. Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Его потушили, сообщили в МЧС по Москве.
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