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Миллиард в новогодней лотерее выиграли логопед и токарь из Тюмени

Логопед и токарь из Тюмени стали обладателями лотерейного миллиарда
&nbsp;Юрий и Светлана Семеновы
 Юрий и Светлана Семеновы (Фото: stoloto.ru)

Токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Об этом РБК сообщили в «Столото».

Лотерейные билеты купил Юрий Семенов в качестве подарка на Новый год. О выигрыше семейная пара узнала из прямого эфира шоу «Новогодний миллиард». Поняв, что их билет оказался выигрышным, супруги собрали пакет документов, купили авиабилеты в Москву и 12 января приехали в центр «Столото» для оформления выигрыша.

«В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Семенова о планах на выигранную сумму.

В соответствии с российским законодательством лотерейный выигрыш приравнивается к доходу и облагается налогом. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Семеновы получат 850 млн 100 тыс. руб. в течение 180 дней с момента предъявления билета.

Россиянин выиграл в лотерею почти полмиллиарда рублей
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В прошлом году победителем «Новогоднего миллиарда» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. За получением выигрыша он приехал только два месяца спустя, потому что не верил в произошедшее. Полученную сумму он планировал потратить на близких, путешествия по российским курортам и помощь нуждающимся людям.

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Теги
лотерея «Столото» миллиард выигрыш Тюмень
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