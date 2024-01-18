Миллиард в новогодней лотерее выиграли логопед и токарь из Тюмени
Токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Об этом РБК сообщили в «Столото».
Лотерейные билеты купил Юрий Семенов в качестве подарка на Новый год. О выигрыше семейная пара узнала из прямого эфира шоу «Новогодний миллиард». Поняв, что их билет оказался выигрышным, супруги собрали пакет документов, купили авиабилеты в Москву и 12 января приехали в центр «Столото» для оформления выигрыша.
«В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Семенова о планах на выигранную сумму.
В прошлом году победителем «Новогоднего миллиарда» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. За получением выигрыша он приехал только два месяца спустя, потому что не верил в произошедшее. Полученную сумму он планировал потратить на близких, путешествия по российским курортам и помощь нуждающимся людям.
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