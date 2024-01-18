В Москве умерла дочь командарма Гражданской войны Фрунзе

Татьяна Фрунзе (Фото: Музей Фрунзе г. Шуя / VK)

Дочь революционера Михаила Фрунзе Татьяна умерла в возрасте 103 лет, сообщил Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе.

«В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М.В. Фрунзе Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна стала главным хранителем памяти отца, вела широкую пропагандистскую работу. Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Татьяна Фрунзе родилась в 1920 году. Она была ведущим специалистом в экспериментальной химии. Закончила Военно-химическую академию, в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе. После этого она окончила Московский химико-технологический институт и защитила диссертацию.

Впоследствии Фрунзе стала профессором МГУ и одним из ведущих специалистов в экспериментальной химии. Несколько лет она входила в Экспертный совет ВАК по органической химии и Совет по высокомолекулярным соединениям при президиуме АН СССР.

Михаил Фрунзе — один из основных командующих Красной армией во время Гражданской войны. Участвовал в боях в Москве в 1917 году, в 1919 году командовал армиями красных, которые воевали против отрядов Александра Колчака в Сибири, Петра Врангеля в Таврии и в Крыму, а также против Бухарского эмирата в Средней Азии и отрядов Нестора Махно на Украине. В 1925 году был народным комиссаром по военным и морским делам, занимался созданием военной доктрины СССР.