Делегация в Вене: призывы на Западе готовиться к войне провоцируют игру нервов

Делегация в Вене обвинила Запад в провокации «игры нервов» и эскалации

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Призывы западных стран готовиться к войне с Россией могут привести к эскалации, заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и еще больше сжимают пружину эскалации», — сказала Жданова.

Она добавила, что планы нанести России «стратегическое поражение» «затуманили рассудок западным политическим деятелям».

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В конце декабря 2023 года командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Россией. Вейнен считает, что Нидерландам нужно последовать примеру Финляндии и стран Балтии, для которых подготовка — нечто «само собой разумеющееся», поскольку они граничат с Россией.

8 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин призвали граждан страны подготовиться к тому, что в их стране может начаться война. Булин заявил, что шведам стоит включиться в создание в государстве «тотальной обороны».

14 января Bild написал со ссылкой на секретный документ бундесвера (вооруженные силы Германии) о возможном сценарии, при котором Россия может атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщение Bild является «уткой», а само издание не гнушается подобных публикаций.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. По его словам, у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с государствами Североатлантического альянса, как и «нет желания испортить с ними отношения».