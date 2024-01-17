Путин напомнил Мантурову о задачах гаишников

Путин: задача гаишников не ловить кого бы то ни было, а обеспечить безопасность

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сотрудники ГАИ должны обеспечивать безопасность на дорогах, а не заниматься ловлей кого бы то ни было, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

В разговоре с вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым Путин сказал, что с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники на Чукотке занимался Минсельхоз. Он спросил у вице-премьера, правда ли это.

В ответ Мантуров заявил, что это «исторически начиналось, это все с регистрации тракторов и комбайнов», чтобы не перегружать в советское время ГАИ. Он отметил, что сотрудники министерства занимались этим, чтобы «гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дорогам и полям».

«Гаишники не ловят... задача гаишников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — уточнил Путин.

Мантуров попросил Путина дать разрешение Минтрансу на регистрацию аэродромной техники. Он отметил, что коллеги из этого ведомства и Минсельхоза, «которым подчиняется Гостехнадзор», а также Международная ассоциация аэропортов поддержали инициативу.

Путин попросил вице-премьера представить окончательный вариант поправки о самоходных транспортных средствах для внесения в законодательство.