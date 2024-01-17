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Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до десяти

Голубев: число пострадавших при пожаре в Шахтах выросло до десяти
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Количество пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе увеличилось до десяти, жертв нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести», — рассказал глава региона. По его словам, остальных пострадавших, которые получили травмы легкой степени, оказали медицинскую помощь в травмпункте завода и отпустили домой.

Минздрав региона решил эвакуировать в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами, уточнил Голубев.

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до десяти
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Пожар произошел в цехе завода по производству наполнителей для матрасов и подушек. В тушении огня задействовали 58 человек и 17 технических средств.

Материал дополняется.

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