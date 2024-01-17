В Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала стоимостью $900 тыс.

Фото: Parquet of Namur / Reuters

Полиция Бельгии нашла в Антверпене картины художников Пабло Пикассо и Марка Шагала стоимостью $900 тыс., которые были украдены еще в 2010 году, сообщает местное издание Le Soir.

Речь идет о картинах «Тете» Пикассо, и «Человек в молитве», написанная Шагалом в 1977 году. Полотна были украдены у коллекционера из Тель-Авива в 2010 году. Кроме картин, еще были похищены драгоценности на сумму около $680 тыс.

Расследование пропажи началось, когда криминальный отдел Федеральной судебной полиции узнал, что гражданин Бельгии, проживающий в городе Намюр, выставил в конце 2022 года данные картины на продажу.

В 2023 году полиция провела несколько проверок и выяснила, что подозреваемый владел разыскиваемыми картинами и мог хранить их дома у себя или у родственников. 10 января в его доме прошли обыски, в результате которых была найдена крупная сумма денег, но не картины. Подозреваемый признался, что владел картинами, но не назвал место их хранения. В итоге картины удалось найти при обыске в подвале дома в Антверпене.

Полотна не пострадали и до сих пор находятся в своей оригинальной раме, отмечает Le Soir. Главному подозреваемому предъявили обвинение и арестовали его.

Осенью 2023 года в Голландии нашли похищенную картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна». Полотно украли из Музея Сингера в городе Ларен во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, 30 марта 2020 года. Картину обнаружил голландский арт-детектив Артур Бранд при содействии местной полиции.

Через год полиция арестовала подозреваемого в краже — им оказался некий мужчина по имени Нильс М. Его признали виновным и приговорили к восьми годам тюрьмы. Бранд рассказал, что получил информацию «от источника в криминальном мире», что некто купил картину Ван Гога у Нильса. По словам сыщика, с ним связался человек, который «не имел никакого отношения к краже». Тот завернул полотно размером 39х72 см в пузырчатую пленку, затем в наволочку, положил его в синюю сумку IKEA и передал Бранду.