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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела Белгородской области без света осталось село Репяховка

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина белгородского села Репяховка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли окраину села Репяховка Краснояружского района, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи, без света остались жители Репяховки.

Оперативные и аварийные службы начнут работы после согласования с Минобороны, уточнил Гладков.

Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах
Политика
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

За прошедшие сутки, по словам Гладкова, область атаковали 38 снарядов различных типов и ракет. В их числе — семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре ракеты РСЗО RM-70 «Вампир». Ночью в регионе включали сигнал ракетной опасности.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков село Белгородская область электроснабжение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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