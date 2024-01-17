После обстрела Белгородской области без света осталось село Репяховка

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ВСУ обстреляли окраину села Репяховка Краснояружского района, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи, без света остались жители Репяховки.

Оперативные и аварийные службы начнут работы после согласования с Минобороны, уточнил Гладков.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

За прошедшие сутки, по словам Гладкова, область атаковали 38 снарядов различных типов и ракет. В их числе — семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре ракеты РСЗО RM-70 «Вампир». Ночью в регионе включали сигнал ракетной опасности.