Глава ВОЗ объяснил значение термина «болезнь X»
Понятие «болезнь Х» используется для обозначения любого неизвестного заболевания, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на заседании Давосского форума.
Он обратил внимание на повышенный интерес к этой теме. «Болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни. <...> Мы используем его с 2018 года», — цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Он также призвал международное сообщество объединить усилия по подготовке к будущим пандемиям.
В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. По оценкам организации, смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем у COVID-19.
«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию вероятнее всего вызовет неизвестный человечеству патоген. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность».
Роспотребнадзор заявил, что интерес к «болезни Х» связан не с научными, а с экономическими причинами. В ведомстве подчеркнули, что обсуждение этой темы выгодно крупным фармацевтическим компаниям.
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