Глава ВОЗ объяснил значение термина «болезнь X»

Тедрос Гебрейесус (Фото: JP Yim / Getty Images)

Понятие «болезнь Х» используется для обозначения любого неизвестного заболевания, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на заседании Давосского форума.

Он обратил внимание на повышенный интерес к этой теме. «Болезнь X — это обозначение любой неизвестной болезни. <...> Мы используем его с 2018 года», — цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Он также призвал международное сообщество объединить усилия по подготовке к будущим пандемиям.

В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. По оценкам организации, смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем у COVID-19.

«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию вероятнее всего вызовет неизвестный человечеству патоген. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность».

Роспотребнадзор заявил, что интерес к «болезни Х» связан не с научными, а с экономическими причинами. В ведомстве подчеркнули, что обсуждение этой темы выгодно крупным фармацевтическим компаниям.