В Пензе во время урока умер школьник

Школьник умер во время урока английского языка в одной из школ Пензы. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Мальчику стало плохо на уроке английского языка. Учитель сразу же сообщила директору, директор и медицинский работник сразу же прибежали, начали оказывать первую помощь и вызвали скорую. Скорая тоже пыталась помочь, но уже по факту сегодня врачами был поставлен диагноз «внезапная смерть», — заявила детский омбудсмен.

По данным «РИА Новости», следственное управление СК по Пензенской области и прокуратура Октябрьского района региона проводят проверку в связи с гибелью ученика девятого класса.

Источник в экстренных службах сообщил «РИА Новости», что школьнику было 15 лет.

В ноябре прошлого года в Крыму на уроке умер ученик 10-го класса. Инцидент произошел в селе Охотниково в Сакском районе. У школьника были проблемы с сердцем.