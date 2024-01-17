В Казани из-за непогоды задержали или отменили более 40 рейсов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В казанском аэропорту из-за метели задержали 44 рейса: 21 на прилет и 23 на вылет, еще восемь самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

« На 10:00 мск, по данным госкорпорации, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. <...> Всего на прилет в Казань задерживается 21 рейс, на вылет — 23 рейса», — говорится в публикации.

Он уточнил, что пассажирам предоставили напитки, питание и проживание в гостинице. Работники аэропорта расчищают взлетно-посадочную полосу. Воздушная гавань восстановит работу после улучшения погодных условий, заключил Кореняко.

Накануне, 16 ноября, в Казани объявили штормовое предупреждение. В регионе предупредили о ветре с порывами до 27 м/с, метели с ухудшением видимости до 500 м и снежных заносах на дорогах.

Ранее из-за непогоды ограничили движение на трассе М-12 «Восток». Меры затронули участок от Канаша в Чувашии до Шали в Татарстане.