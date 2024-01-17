 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры пожара на заводе в Ростовской области

Появились кадры пожара на заводе в Ростовской области

Кадры пожара на заводе в Ростовской области
Video

В Ростовской области загорелся завод. Пожар возник в поселке Гидропривод, огонь охватил цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Перед пожаром произошел взрыв. Во время ЧП жилые дома не пострадали. На месте работают пожарные, сообщает МЧС.

В Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного волокна
Общество

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Месси получил новый трофей

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Теги
Ростовская область пожары заводы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Против Ивлеевой подали еще один иск на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки» Общество, 12:36
Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах Политика, 12:33
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 12:31
Руководитель манипулирует чувством долга. Как отстоять личные границы Pro, 12:26
Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах Политика, 12:20
IIHF допустила Израиль на молодежный ЧМ через неделю после отстранения Спорт, 12:15
Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России Политика, 12:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ripple отложила проведение IPO из-за «враждебных» регуляторов в США Крипто, 12:13
Вяльбе назвала предателями уехавших в США российских фехтовальщиков Спорт, 12:12
Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин Политика, 12:11
Кадры пожара на заводе в Ростовской области Общество, 12:09
«Сметают все подряд»: что будет с ценами на аренду в Москве в 2024 году Недвижимость, 12:04
Forbes узнал, что Потанин и Алекперов против 5% «Яндекса» для Кудрина Бизнес, 12:04
Синоптики рассказали о рекордных снегопадах в Москве на Крещение Общество, 12:00