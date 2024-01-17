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Кадры пожара на заводе в Ростовской области
Появились кадры пожара на заводе в Ростовской области
В Ростовской области загорелся завод. Пожар возник в поселке Гидропривод, огонь охватил цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Перед пожаром произошел взрыв. Во время ЧП жилые дома не пострадали. На месте работают пожарные, сообщает МЧС.
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