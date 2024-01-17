Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России

Захарова: победа России в спецоперации не зависит от позволения Макрона и других

Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Победа России в военной операции не зависит от чьего-либо позволения, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она ответила на слова французского президента Эмманюэля Макрона о недопустимости победы Москвы в украинском конфликте.

«Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она также попросила французского президента поделиться копией «правил международного порядка», которые, по его словам, будут нарушены в случае победы России.

В ходе пресс-конференции Макрон подчеркнул необходимость построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других». Президент также объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Кремль неоднократно заявлял, что западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине, но их усилия не способны изменить ход спецоперации.