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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России

Захарова: победа России в спецоперации не зависит от позволения Макрона и других
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Победа России в военной операции не зависит от чьего-либо позволения, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она ответила на слова французского президента Эмманюэля Макрона о недопустимости победы Москвы в украинском конфликте.

«Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она также попросила французского президента поделиться копией «правил международного порядка», которые, по его словам, будут нарушены в случае победы России.

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Политика
Эмманюэль Макрон

В ходе пресс-конференции Макрон подчеркнул необходимость построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других». Президент также объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Кремль неоднократно заявлял, что западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине, но их усилия не способны изменить ход спецоперации.

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Персоны
Мария Захарова Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине Франция
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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