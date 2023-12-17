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Политика ,  
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Bloomberg узнал о запрете на технику Apple для госслужащих в Китае

Bloomberg: в восьми провинциях Китая госслужащим запретили пользоваться Apple
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По меньшей мере в восьми провинциях Китая сотрудникам госучреждений запретили пользоваться техникой Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, госслужащие начали получать указания перейти на устройства местного производства один-два месяца назад. Отказаться от Apple призвали сотрудников из Чжэцзяна, Гуандуна, Цзянсу, Аньхоя, Шаньси, Шаньдуна, Ляонина и Хэбэя. В Хэбэе при этом находится крупнейшая в мире фабрика iPhone.

Небольшие государственные фирмы и агентства в городах «более низкого уровня» инструктируют сотрудников по отказу от продукции Apple в устной форме, отмечает Bloomberg.

Сейчас на государственной службе в Китае находится около 80 млн человек. Bloomberg сообщил, что отказ китайских госслужащих от техники Apple может нанести «быстрый и прямой удар» по компании.

Представитель Apple отказался от комментариев. Информационное бюро Госсовета и Управление киберпространства Китая, которое курирует онлайн-безопасность, не ответили на запросы агентства.

Китай запретил сотрудникам нескольких министерств использовать iPhone
Политика
Фото:Feng Li / Getty Images

В мае 2022 года власти Китая приказали центральным правительственным учреждениям и корпорациям с госучастием в течение двух лет заменить компьютеры иностранных брендов отечественными аналогами.

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В сентябре 2023-го The Wall Street Journal (WSJ) написала, что сотрудники нескольких правительственных учреждений в Китае начали получать сообщения от руководителей с указанием перейти на устройства отечественных производителей. South China Morning Post (SCMP) сообщило, что меры направлены на устранение потенциальных рисков для национальной безопасности Китая, связанных с иcпользованием иностранной техники. Заменить iPhone госчиновники должны были до конца сентября.

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Теги
Apple Китай iPhone госслужащие

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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